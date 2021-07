Serie A, i positivi dello Spezia salgono a 14: nuovi casi con un giocatore e tre membri dello staff

21 luglio 2021 a

Sempre più focolaio di coronavirus nello spogliatoio dello Spezia Calcio. Il club dell'americano Platek deve ancora fare i conti con il Covid. All'origine del contagio ci sarebbe un giocatore, no vax dichiarato, che ha finito per infettare anche i compagni. Così dopo i contagiati della settimana scorsa, oggi mercoledì 21 luglio, lo Spezia Calcio comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato ancora la positività al Covid-19 di un calciatore e di tre membri dello staff.

Tutto è cominciato o scorso 15 luglio, quando il club bianconero annunciò che un proprio tesserato aveva contratto il Covid. Dopo un ulteriore giro di tamponi, lo Spezia aveva riscontrato altre sette positività, alle quali se ne sono aggiunte altre due nella mattinata di domenica 18 luglio. I quattro positivi di oggi fanno così arrivare a 14 il totale in casa bianconera e come comunicato lo scorso 18 luglio la squadra continua a svolgere allenamenti individuali e a seguire tutte le procedure previste dal protocollo sanitario.

Lo Spezia come detto continua ad allenarsi nel ritiro di Prato dello Stelvio dopo il via libera dell'Asl di Bolzano, nonostante sia in isolamento da quattro giorni. Il professor Vincenzo Salini, medico sociale del club, aveva dichiarato che nella squadra tutti i giocatori avevano ricevuto la prima dose di vaccino, tranne due che si ritengono essere "no vax". Uno dei due è poi risultato positivo contagiando così tutti gli altri che avevano avuto la prima dose da troppo poco tempo per essere adeguatamente protetti.

