Tokyo 2020, "record assoluto di contagi da inizio pandemia": ecco le cifre, ombre nerissime sulle Olimpiadi

In Giappone ne sono certi, parlano già di effetto-Olimpiadi. Si parla di coronavirus e, soprattutto, del recordi di contagi registrati a Tokyo, record assoluto: oltre 3mila casi, il dato più alto di sempre per il Sol Levante, che supera il record di contagi in 24 ore dello scorso 7 gennaio, quando furono 2.50.

Oggi, mercoledì 28 luglio, il Comitato organizzatore di Tokyo 2020 ha confermato 16 nuovi casi di Covid-19 tra le persone accreditate ai Giochi Olimpici. Alla luce di questi dati, i casi totali di positività al coronavirus registrati nell'ambito dei giochi salgono ora a 174 persone.

E ancora, il Comitato ha anche comunicato che sono stati effettuati 274.935 test di screening sui partecipanti alle Olimpiadi in arrivo tra l’1 e il 26 luglio e 57 persone sono state trovate positive al Covid-19, un tasso di positività dello 0,02 per cento.

Si ricorda che Tokyo è in stato di emergenza almeno fino al 22 agosto, il tutto ovviamente a causa della pandemia, il cui contagio è tornato a salire nell'ultimo mese, tanto da vietare la presenza di spettatori dal vivo ai giochi olimpici, compresi i locali. Fino all'ultimo, c'erano state forti pressioni da parte dell'organizzazione giapponese e della popolazione affinché i giochi venissero annullati.

