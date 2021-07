Tokyo 2020, azzurri d'argento nella sciabola: l'ultima della leggenda Aldo Montano, decisivo in semifinale

28 luglio 2021 a

L’Italia della sciabola maschile deve accontentarsi di una medaglia d’argento. Ovviamente si tratta di un grandissimo risultato, arrivato tra l’altro senza grossi rimpianti per l’oro: il team schierato dalla Sud Corea si è mostrato superiore e si è imposto in maniera perentoria. Il punteggio finale è stato di 45-26 in loro favore, con gli azzurri che raramente sono riusciti a bucare le parate degli avversari, ma soprattutto hanno avuto grandissime difficoltà a difendersi dall’efficacia del trio sudcoreano.

All’Italia resta una bellissima medaglia d’argento, sudata e conquistata con il talento e con il cuore: forse la semifinale ad altissima intensità con l’Ungheria ha un po’ svuotato gli azzurri, che si erano imposti per 45-43., dovendo far fronte anche all’infortunio di Luigi Samele (già medaglia d’argento in singolo). Al suo posto è entrato la riserva dell’Italia, quell’Aldo Montano che a 42 anni ha dato un contributo decisivo nel momento più importante.

Ci sono anche le sue stoccate nella medaglia azzurra, che non era affatto scontata, considerando quanto è stata dura la semifinale contro l’Ungheria. Per Montano l’ultima gara della carriera (iniziata ad Atene 2004 con l’oro e durata 17 anni) contro la Sud Corea è stata durissima, ma si è conclusa comunque con la sua quinta medaglia olimpica.

