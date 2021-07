Leonardo Bonucci, ve lo ricordate sullo sgabello? Potrebbe tornarci: caos-Juve, dopo le fucilate di Allegri...

29 luglio 2021 a

a

a

Con il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus e la questione del vice-capitano ha fatto "rumore" in casa bianconera, viste le dichiarazioni di su Leonardo Bonucci e la sua scelta di passare per un anno al Milan. I due avevano avuto già degli screzi in passato, "celebre la partita vista a Oporto in Champions su uno sgabello in tribuna. Ad oggi non ci sono sentori di un nuovo addio ai bianconeri, ma il rapporto tra i due non è ricominciato nel migliore dei modi", ricorda il Giorno.

"Troppo facile e molto italiano". Bonucci? Intervista-bomba, qua trema il Palazzo: com'è andata davvero sul pullman azzurro

Il quotidiano fa poi il punto sul mercato bianconero. Su Manuel Locatelli va convinto il Sassuolo. Va colmata una distanza di una decina di milioni tra i 40 richiesti e i 30 offerti e sulla possibilità di dilazionare il pagamento gli emiliani hanno dato un assenso di massima. La Juve dovrebbe cedere Demiral, sono interessate l'Atalanta e il Borussia Dortmund. La valutazione di Demiral sfiora i 30 milioni.

"Preparate il pullman". Come la mettiamo? Retroscena sui festeggiamenti per Euro 2020: dubbi inquietanti, Bonucci "capro espiatorio"

In casa Inter torna a parlare Arturo Vidal. Il centrocampista è tornato ad Appiano Gentile dopo le vacanze e sembra determinato a restare a Milano: "Non ho avuto un anno tanto bello, ho perso 2-3 mesi per dei problemi fisici. Voglio far vedere chi è Vidal. Ho parlato con la società, loro hanno tanta fiducia in me, io in loro. Dobbiamo rivincere e andare fino in fondo in Champions", ha rivelato a Inter Tv.

Video su questo argomento "I campioni dell'Europa siamo noi". I cori della Nazionale davanti a Palazzo Chigi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.