Christian Eriksen, "ecco quando potrebbe tornare in campo con l'Inter": dopo il dramma, la più clamorosa delle indiscrezioni

Ne è passato di tempo da Danimarca-Finlandia, la partita di Euro 2020 del terrore, quella dell'arresto cardiaco di Christian Eriksen. La partita del miracolo: già, ne è uscito vivo, quando tutti temevano il peggio. Un episodio sconvolgente, pazzesco, e un lieto fine che nessuno potrà mai scordare.

E tra pochi giorni, Eriksen farà ritorno in Italia. L'Inter ha dato al giocatore piena disponibilità di scelta sul tempo utile per riprendersi dal malore, in seguito al quale gli è stato installato un defibrillatore sottocutaneo. La prossima settimana, come detto, Eriksen sarà a Milano, dove saluterà i compagni e il neo-allenatore, Simone Inzaghi.

Quindi, gli esami, una lunga serie di test per comprendere quale possa essere il suo futuro: da giocatore oppure no? E, soprattutto: potrà giocare ancora in Italia, o dovrà trovare un campionato che gli permetta di scendere in campo dopo quanto successo? Infatti il defibrillatore interno, in Italia, non consente l'attività agonistica (all'estero, in alcuni campionati quali la Bundesliga, invece sì).

Ma il ritorno di Eriksen in nerazzurro non può essere escluso. Se le analisi dovessero dare una speranza, ci vorrebbe però almeno un semestre per rivederlo in campo. Tempo necessario per un attento monitoraggio e per, nel caso, rimuovere quel defibrillatore interno. L'ultima parole spetterà agli esami. E soprattutto ad Eriksen.

