Tokyo 2020, dramma in BMX: terrificante incidente per Connor Fields, travolto e portato via in ambulanza

Dramma a Tokyo 2020, nel corso della prova BMX di ciclismo, di cui si disputava la semifinale. Un bruttissimo incidente ha infatti coinvolto lo stra-favorito per l'oro, lo statunitense Connor Fields. Un incidente che potete vedere nel video qui sotto.

Mentre affrontava l'ultimo giro, l'americano è caduto affrontando una curva, ed è letteralmente volato via dalla sua BMX, per poi essere travolto da altri concorrenti. Tramortito, quasi privo di conoscenza, è stato immediatamente soccorso e stabilizzato dal personale medico, per poi essere portato via in barella e caricato su un'ambulanza.

Stando alle prime indiscrezioni che arrivano dall'ospedale di Tokyo dove è ricoverato, Connor avrebbe riportato la frattura di una clavicola. Se la diagnosi fosse confermata, anche alla luce della drammaticità dell'incidente e al netto delle possibilità di medaglia sfumate, all'americano sarebbe davvero andata bene...

