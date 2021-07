Superlega, Juve, Real Madrid e Barcellona rinfrancate: “La Uefa non può più minacciarci”

30 luglio 2021 a

Il tribunale di Madrid ha confermato l'obbligo dell'Uefa di cessare le azioni intraprese nei confronti dei club fondatori della European Super League, inclusi il procedimento disciplinare nei confronti di Juventus, Barcellona e Real Madrid e la rimozione delle penali e delle restrizioni imposte agli altri nove club per evitare il procedimento disciplinare di Uefa. Lo comunicano, in una nota congiunta, Barcellona, Juventus e Real Madrid, che si dicono "felici che, da ora in avanti, non saremo più oggetto delle attuali minacce della Uefa e fiduciosi nel successo di questo progetto, sempre rispettoso della normativa dell'Ue".

Infatti il Tribunale ha accolto la richiesta formulata dai promotori di European Super League e ha respinto il ricorso dell'Uefa e confermato l'intimazione che, qualora quest'ultima non si conformasse alla decisione, ne scaturirebbero ammende e responsabilità penali. Inoltre il caso sarà valutato dalla Corte di Giustizia Europea, che analizzera' la posizione monopolistica dell'Uefa sul calcio europeo.

"Siamo consapevoli - si legge in una nota congiunta di Barcellona, Real Madrid e Juventus - del fatto che alcuni elementi della nostra proposta potrebbero essere rivisti e, naturalmente, potranno essere implementati attraverso il dialogo e il consenso". Juventus, Real e Barcellona confermano che il Tribunale "ha intimato all' Uefa che, qualora quest’ultima non si conformasse alla decisione, ne scaturirebbero ammende e responsabilità penali", conclude la nota.

