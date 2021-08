Tokyo 2020, per Federica Pellegrini era davvero l'ultima: 6° posto nella 4x100 mista. "La politica? Non fa per me"

01 agosto 2021 a

a

a

Questa, era davvero l'ultima per la Divina. Gli ultimi cento metri di Federica Pellegrini alle Olimpiadi, la staffetta azzurra 4x100 mista femminile, dove le Azzurre hanno chiuso la finale al sesto posto. Le italiane (Margherita Panziera, Martina Carraro, Elena Di Liddo e la stessa Federica Pellegrini) hanno "toccato" in 3'56"68. Oro all'Australia, argento agli Usa, bronzo al Canada.

Federica Pellegrini è Divina, ma è stata la più forte? I due nomi e quel legittimo sospetto

"Sono molto serena per quello che mi aspetta, non vedo l'ora che cominci il dopo. Abbiamo peggiorato rispetto a ieri, ma nelle staffette non è mai facile. Sono stati anni incredibili, con un'altalena di emozioni", ha commentato la Pellegrini dopo il termine della gara.

"Sempre onorate le staffette". Pellegrini sempre più Divina, altra finale a Tokyo con la 4x100 mista

Quindi, sul suo futuro post vasca: "Un dopo come Valentina Vezzali? Mi sembrerebbe davvero troppo... La politica? Io non sono molto diplomatica. Vorrebbe dire che sarei la prima vera... Intendo dire che sarei molto sorpresa nello scoprirmi diplomatica e politica. Sono ancora col costume addosso, non so in che parte del mondo e a quale fuso: aspettiamo le proposte e vediamo", ha concluso Federica Pellegrini.

Addio amaro per la Pellegrini, Tokyo 2020: la Divina perde il podio per un soffio, la beffa per 33 centesimi nella staffetta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.