Tokyo 2020, il campione di tuffi Tom Daley e l'impensabile passatempo in tribuna: occhio a cosa ha in mano

02 agosto 2021 a

a

a

Il britannico Tom Daley, medaglia d’oro nei tuffi sincronizzati in coppia con Matty Lee a Tokyo 2020, è stato beccato dalle telecamere mentre era in tribuna a guardare le gare. A colpire tutti, però, è stata l'attività che stava portando avanti in quel momento: Daley stava sferruzzando. Il lavoro a maglia è, infatti, una delle sue più grandi passioni. E le foto del campione olimpico con i ferri in mano sono subito diventate virali.

Daley è noto non solo per le sue qualità sportive ma anche per il più noto coming out di sempre, risalente al dicembre 2013. In un video su Youtube il campione disse: "Mi sono innamorato di un ragazzo". La passione per il lavoro a maglia trova spazio anche sui social, dove Daley ha una pagina dedicata a questo passatempo, con un intero campionario di lavori e lavoretti: maglioni, coperte, pupazzi. "Da anni mi applico al lavoro a maglia, e durante il lockdown mi sono perfezionato perché ho avuto ancora più tempo a disposizione", ha raccontato il fuoriclasse inglese.

Beffe olimpiche e infortuni gravissimi cancellati con un esercizio: straordinaria Vanessa Ferrari, è d'argento

Tom Daley è attualmente sposato con lo sceneggiatore americano Dustin Lance Black, premio oscar per il film “Milk”. La sua bravura nei tuffi è venuta fuori molto presto: a 14 anni ha disputato la prima Olimpiade, a Pechino. Chi lo conosce lo descrive come una persona amabile, che si fa voler bene.

"Mi prendi per il cu***?". Frase sbagliata dell'ucraino, Paltrinieri lo fulmina in diretta Rai | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.