Tokyo 2020, come si allena Marcell Jacobs: il metodo brutale, così nasce l'uomo più veloce del mondo

Marcell Jacobs è lo sportivo del momento, d’altronde è appena diventato l’uomo più veloce del mondo, grazie alla medaglia d’oro vinta nei 100 metri, corsi in 9’’80 (nuovo record europeo). Tutto il mondo sta celebrando il suo trionfo, mentre l’Italia intera se lo sta godendo, insieme all’altro oro arrivato pochi minuti prima grazie a Gianmarco Tamberi, capace di vincere la finale di salto in alto.

Ovviamente in queste ore la ricerca di informazioni, dettagli, retroscena sulla vita sportiva e privata di Jacobs è a dir poco frenetica. Non a caso è emerso persino un video girato durante gli allenamenti precedenti alle Olimpiadi di Tokyo 2020: si vede il velocista azzurro rincorrere un’auto sulla pista di atletica del Foro Italico. Un allenamento incredibile per un traguardo che mai nessuno avrebbe immaginato come possibile da raggiungere.

Quella di Jacobs è una storia partita molto lontano, più precisamente da El Paso, Texas: è lì che è nato il 26 settembre del 1994. Il padre è originario della Florida e faceva parte della marina militare, infatti conobbe la la madre di Marcel durante un periodo alla base di Vicenza. I due si sono poi trasferiti in Texas, dove è nato il nuovo re dei 100 metri.

