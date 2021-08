Tokyo 2020, fucilata contro Gianmarco Tamberi: "Doveva continuare a saltare", terremoto nell'atletica dopo la finalissima

03 agosto 2021 a

Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim hanno deciso di prendersi entrambi la medaglia d'oro e di non continuare saltare. Questa scelta è stata aspramente non condivisa dall'ex fuoriclasse del salto con l'asta, la russa Yelena Isinbayeva, che sui social ha criticato la scelta dell'azzurro e del qatariota di "accontentarsi" dell'oro: "Avrebbero dovuto continuare a saltare", l'affondo della due volte medaglia d'oro Isinbayeva. Parere opposto alla russa, quello di Dick Fosbury, leggenda del salto in alto che ha replicato alle parole della russa: "Non mi hanno infastidito. E' stata una competizione perfetta senza errori fino all'eliminazione. Sono due grandi campioni".

Intanto Tamberi continua a godersi i suoi giorni di gioia: "Sono le 6 di mattina e ho paura di andare a dormire... non voglio svegliarmi da questo sogno che sembra cosi tanto realtà!". ha scritto in un post pubblicato su Instagram durante la sua notte insonne, Tamberi ha anche motivato così la scelta di non continuare a gareggiare con "l'amico" Barshim: "Come ci ha detto qualche giorno fa un grande campione come Gregorio Paltrinieri, in queste competizioni non conta il fisico, è il cuore a fare la differenza", ha spiegato.

"Cinque anni fa, a Rio 2016, Tamberi non potè gareggiare per via di un gravissimo infortunio alla caviglia subito a ridosso della competizione a cinque cerchi e la sua amarezza si è trasformata in una grande gioia con una medaglia d'oro conquistata grazie a sacrificio, abnegazione, classe, talento e fame", scrive il Giornale. Una vittoria condivisa con un amico prima che con un atleta. I due infatti si conoscono da anni per aver frequentato sempre le stesse pedane e gli stessi tornei, tanto che Tamberi è stato anche testimone di nozze di Barshim.

