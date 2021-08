Jeremie Boga, terremoto in Serie A: addio al Sassuolo, la big a un passo dal fuoriclasse francese

04 agosto 2021 a

Con la cessione di Cristian Romero e i soldi incassati, 50 milioni più sette di bonus, dal Tottenham per il difensore argentino serviranno all'Atalanta per una doppia operazione: prima Merih Demiral. La Juve ha infatti accettato il prestito oneroso del 23enne difensore turco, con un riscatto tra un anno per una cifra complessiva di 28 milioni. Demiral, classe 1998, cresciuto nelle giovanili del Fenerbahce e poi nello Sporting Lisbona, 24 gettoni con la nazionale turca, vanta 35 presenze nelle ultime due stagioni in serie A con Sassuolo e Juventus.

La Dea con i 41 milioni restanti può dare l'assalto a Teun Koopmeiners, o ad un giocatore alternativo, per la mediana e a Jeremie Boga per l'attacco. "L'esterno offensivo del Sassuolo è l'affare più facile come modi e tempi: con la la dirigenza neroverde ci sono ottimi rapporti e gli emiliani accetterebbero di inserire una contropartita tecnica, come la punta gambiana Ebrima Colley che abbasserebbe il prezzo complessivo dell'ivoriano. L'operazione si può fare a 20 milioni più Colley o qualche giovane", scrive il Giorno.

Per Koopmeiners, seguito anche da Napoli e Roma, non si scende dalla richiesta di 20 milioni e il 23enne olandese pretende un ingaggio da due milioni l'anno. Gian Piero Gasperini intanto ha messo sotto i suoi iniziando un mini ritiro: doppio allenamento ogni giorno, al mattino e pomeriggio, e giocatori che per tutta la settimana pernotteranno al centro sportivo di Zingonia. Sabato 7 agosto alle 15 ora italiana, amichevole di lusso sul campo del West Ham (con diretta su Sky) con in palio la BetWay Cup.

