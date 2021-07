Cristiano Ronaldo, fuga di notizie: "Tornato, ma per lasciare la Juventus". La voce sul primo colloquio con Allegri

26 luglio 2021 a

Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino e oggi lunedì 26 luglio sarà alla Continassa per le visite mediche, doppio allenamento e il primo faccia a faccia con Massimiliano Allegri, che potrebbe essere risolutivo. "Il futuro del portoghese è avvolto nel mistero anche se ogni giorno che passa aumentano le chance di vederlo ancora alla Juve. E non soltanto perché lo ha detto Pavel Nedved, il vice presidente. Il mercato intorno all'uomo da quasi 800 gol in carriera sino adesso non è decollato. E in piena crisi economica, a causa della pandemia, è difficile immaginare una sterzata nel prossimo mese", scrive il Corriere della Sera.

Il futuro di Ronaldo sembra essere legato a quello di Kylian Mbappé, che ha ancora un anno di contratto con il Paris Saint Germain ma non vuole rinnovare e strizza l'occhio al Real Madrid.Se Mbappé non si muove, la strada di Ronaldo verso Parigi, con Icardi alla Juventus, diventa impercorribile. CR7 ha ancora un anno di contratto con la Juventus per 31 milioni di euro netti. I bianconeri, di fronte a un'offerta, accarezzerebbero l'idea di uno strappo anche per portare avanti più rapidamente il programma di rinnovamento e ringiovanimento della squadra.

Ronaldo sarebbe pronto a una nuova avventura in un nuovo campionato, "ma ha capito che non ci sono le condizioni giuste per cambiare aria. Così è tornato puntuale e sorridente dopo un mese di vacanza in giro per l'Europa con Georgina e la sua famiglia. Giorni che gli sono serviti per smaltire la delusione dell'Europeo finito (agli ottavi con il Belgio) troppo in fretta. Da chiarire con Allegri ci saranno molte cose. Soprattutto il ruolo. Più che al passato si guarderà al futuro. Max sta studiando una Juve con il 4-2-3-1 in cui CR7 potrebbe fare il centravanti", rivela il Corriere.

