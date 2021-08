Tokyo 2020, il dramma degli inglesi: "Non l'Italia di nuovo". L'incubo al traguardo, rosicata infinita

06 agosto 2021 a

a

a

“Non l’Italia di nuovo!”. È ufficiale: siamo diventati l’incubo degli inglesi in tutti gli sport. Euro 2020 vinto a Wembley ai calci di rigore ha fatto da apripista: a Tokyo 2020 è arrivato un altro trionfo azzurro, stavolta nella staffetta 4x100, che è coinciso con una beffa colossale per la Gran Bretagna. Avanti per tutta la gara, l’ultimo velocista di Sua Maestà si è visto raggiungere e superare proprio sul traguardo.

"Accanto al Niger...", appare questa roba sconcertante in mondovisione: Tokyo 2020, tragico errore in pista | Guarda

Un centesimo, tanto è bastato a Filippo Tortu per condurre i compagni sul gradino più alto del podio, firmando un’impresa storica. In un solo colpo l’Italia è salita a quota 10 medaglie d’oro, diventando momentaneamente il paese europeo più alto nel medagliere. Il Daily Mail ha titolato “non l’Italia di nuovo!” dopo l’amarissimo argento della 4x100 maschile. “Il team inglese - si legge sul tabloid - ha perso dolorosamente una medaglia d’oro per 0,01 secondi con l’Italia che è arrivata da dietro sulla linea, spezzando ancora una volta i cuori britannici dopo la finale di Euro 2020”.

"Oro per la Gran Bretagna!". Il disastro che può costare la carriera al telecronista inglese: occhio, Jacobs e Tortu... | Video

“Lo straziante risultato della staffetta - si legge ancora - vede l’Italia superare ancora una volta una squadra sportiva britannica dopo aver battuto l’Inghilterra di Gareth Southgate ai rigori nella finale dei Campionati Europei del mese scorso a Wembley”.

"Un incapace che se ne deve andare". La lettera che fa godere la Di Francisca: scherma, caos totale dopo Tokyo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.