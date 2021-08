Perché il Milan tifa Lukaku al Chelsea: clamoroso intreccio di mercato, chi può arrivare in rossonero

Giulia Stronati 07 agosto 2021 a

A fuoco lento. Il Chelsea vuole chiudere entro l'inizio della prossima settimana l'acquisto di Romelu Lukaku dall'Inter: sul tavolo 115 milioni a fronte dei 130 richiesti. Marina Granovskaia, infatti, vuole provare a mettere nell'operazione una contropartita tra Marcos Alonso (30) e Davide Zappacosta (29), ma Suning è tiepida su questo aspetto e vuole solo soldi per vendere Big Rom.

Anche il Milan tifa per il passaggio di Lukaku al Chelsea. I rossoneri sono spettatori interessati della trattativa tra londinesi e Inter, visto che l'arrivo di Big Rom alla corte di Tuchel renderebbe ulteriormente affollato il reparto offensivo dei Blues, dando così il via libera alla partenza - oltre che di Tammy Abraham (24, cercato da Atalanta, Arsenal, West Ham e Aston Villa) - di Hakim Ziyech (27). Qui entra in gioco il Diavolo: Maldini e Massara ritengono l'esterno offensivo marocchino la prima scelta per la trequarti rossonera. La dirigenza milanista vanta ottimi rapporti col Chelsea e aspetta il via libera per un prestito con diritto di riscatto. Possibilmente di durata biennale così da sfruttare i benefici fiscali del Decreto Crescita per lo stipendio dell'ex Ajax (6 milioni annui).

Con gli inglesi che potrebbero a loro volta inserire una clausola di contro-riscatto sulla falsa di riga di quanto fatto dal Real Madrid nell'affare Brahim Diaz (22). Ziyech ma non solo: la dirigenza milanista non molla la presa neppure su Josip Ilicic (33), ufficialmente un separato in casa all'Atalanta tanto da aver chiesto la cessione. Lo sloveno sogna la maglia rossonera e ha già un accordo di massima con la società di via Aldo Rossi, che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto mentre i nerazzurri puntano a una cessione a titolo definitivo.

Se ne riparlerà nei prossimi giorni, intanto il Milan resta a caccia di un terzino destro: nel mirino uno tra Dalot (22) e Odriozola (26), a patto che Manchester United e Real Madrid aprano alla formula del prestito con diritto di riscatto. Ieri i rossoneri hanno definito la cessione di Mattia Caldara (27) in prestito con diritto di riscatto al Venezia, mentre Andrea Conti (27) è richiesto da Empoli e Sampdoria.

All'estero si infiamma il giro degli attaccanti. Parigi e Manchester (sponda City) i campi principali: il club dello sceicco Al Thani è all'assalto di Leo Messi (34) dopo la separazione col Barcellona: sul tavolo un triennale a cifre mostruose (si parla di 50 milioni annui) per portare l'argentino alla corte di Pochettino. I transalpini devono comunque fare attenzione al Real Madrid che non molla la presa per Mbappè (23), mentre Kane (28) ha l'accordo con il Manchester City e aspetta il via libera del Tottenham che però prima deve prendere un sostituto. Paratici ripensa al suo vecchio pallino Icardi (28), che rischia di essere in esubero a Parigi. Ufficiale Demiral (23) all'Atalanta. Infine summit oggi tra la dirigenza della Juventus e Jorge Antun, agente di Paulo Dybala (28), per impostare il rinnovo fino al 2025 della Joya.

