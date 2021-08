Tokyo 2020, il dramma e l'orgoglio di Fausto Desalu: "Abbandonato dal padre. E quando poco fa lo ha chiamato...", la confessione della madre

08 agosto 2021 a

Tra gli uomini del momento c'è Fausto Desalu, velocista azzurro che fa parte della staffetta che ha vinto lo storico oro nella 4x100 a Tokyo 2020. Un trionfo inatteso e ancor più bello, quello messo a segno da lui, Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Lorenzo Patta. E così si indaga sulla storia di quest'uomo del momento. Una storia non semplice: la mamma, Veronica, oggi fa la badante. Ma il suo passato è stato durissimo.

"Sono venuta in Italia al seguito di mio marito, che cercava una vita migliore per tutti noi. Avevo già una figlia, che oggi ha 31 anni e vive in Africa, qui è nato Fausto ma due anni dopo suo padre ci ha mollati tutti di colpo ed è tornato in Nigeria. Sono stati momenti difficili. Come li ho superati? Ho raccolto pomodori, lavorato nei caseifici come operaia e ancora in una casa di riposo", racconta in una toccante intervista al Corriere della Sera.

Quando le chiedono se in tutto questo tempo il padre di Fausto si è mai fatto vivo, risponde: "Deve aver visto in tv qualche gara di Fausto. Qualche anno fa, allora lo ha chiamato. Ma lui mi ha detto: Mamma, perché lo fa solo adesso?, e non ha voluto saperne".

Da par suo, dopo il trionfo, Fausto ha ringraziato la madre, affermando che "mi ha insegnato i valori della vita". Parole che la signora Veronica commenta così: "Bè, innanzitutto gli ho insegnato il rispetto; siamo stranieri, immigrati in un’altra terra. E poi gli ho fatto capire che si possono spendere solo i soldi che guadagna, che le scarpe si cambiano solo quando quelle vecchie si rompono", conclude.

