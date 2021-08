Tokyo 2020, clamoroso "no" della madre di Fausto Desalu alla Rai: "Mi spiace, devo fare la badante". La storia commuove l'Italia

07 agosto 2021 a

a

a

Grande assente al Circolo degli Anelli su Rai 2 la mamma di Fausto Desalu, oro olimpico nella staffetta 4x100 a Tokyo 2020. Veronica Desalu non si è infatti presentata in studio, nel salotto che da inizio Giochi ospiti genitori e parenti dei campioni azzurri. A spiegare quanto accaduto nel giorno della grande vittoria è stata la conduttrice Alessandra De Stefano. "Ho parlato con la madre" di Fausto Desalu, ha detto la giornalista, "che mi ha detto che questa sera non potrà essere in collegamento tv perché lavora. Fa la badante e la notte si occupa di una persona anziana. Ha cresciuto il figlio da sola venendo dalla Nigeria in Italia. Non conosceva una parola di italiano. E lui le diceva sempre: 'Mamma, non ti preoccupare. Un giorno diventerò qualcuno'", dice la De Stefano che racconta il contenuto della telefonata con la signora che ci aveva visto lungo.

"Qualcosa di assurdo". Ori a Tokyo 2020, contagio e non solo: il sospetto su Jacobs e Tamberi per far vincere gli italiani

Incollata alla tv a vedere il figlio la Desalu al termine della gara era esplosa dalla gioia: "Sono impazzita dalla felicità", aveva detto. E ancora: "Ho seguito la gara con la famiglia per cui lavoro. Quando ho visto la vittoria ho abbracciato tutti . Sono davvero molto contenta, non vedo l'ora che ritorni per festeggiarlo. L'ultima volta che l'ho sentito, come ogni mamma, l'ho incoraggiato dandogli la forza di vincere".

"Di nuovo...". L'Italia batte gli inglesi? Sfottò clamoroso di Tortu: la frase "sfuggita" davanti alle telecamere

Merito anche di una tecnica, quella messa sul campo giapponese, ben pensata. Una sorta di azzardo ben riuscito. Così lo ha definito Filippo Di Mulo, il 61enne catanese referente del progetto 4x100 e del settore della velocità azzurra, che ha svelato il "segreto" dietro ai passaggi di testimone. In particolare, azzeccatissimo è stato il cambio "allungato" tra Jacobs e Desalu e l'aggiunta di alcuni "piedi" (unità di misura di queste operazioni) di Fausto, rispetto al turno precedente.

"Da allora solo ori. Menagramo al contrario, prenditi un Maalox": Salvini umilia l'anti-italiano Travaglio | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.