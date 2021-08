Tokyo 2020, Boris Johnson umiliato dall'Italia: "Ridotto ad andare dal compro oro"

07 agosto 2021 a

a

a

Tanta è l’ironia degli italiani nei confronti dell’Inghilterra, che quando vede azzurro inizia a sentirsi male. La vittoria di Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta alla staffetta 4X100 maschile di Tokyo 2020 è arrivata grazie ad un vantaggio di appena un centesimo, 37.50 contro 37.51, sugli atleti della Gran Bretagna, nuovamente beffati sul filo del traguardo dopo Euro2020 e il successo di Roberto Mancini e i suoi sulla formazione di Gareth Southgate.

Federico Palmaroli, in arte Osho, scherza sulla sfida tra le due nazioni: Boris Johnson è ritrattato davanti alla vetrina di un compro oro. Un modo per scherzare sul fatto che l’Italia frega sempre all’ultimo secondo il metallo più ambito agli inglesi e al loro primo ministro. Una presa in giro che è diventata virale sui social che hanno apprezzato l'ironia sempre pungente di Osho che pubblica le sue foto "particolari" sulla prima pagina del Tempo,

Variante Delta, "mettiamo in conto altri morti". Boris Johnson riapre? Trema l'Europa: proiezione-disastro, quanti contagi al giorno

Nel frattempo il primo ministro inglese ha incontrato l'esponente dell'opposizione bielorussa in esilio Svetlana Tikhanovskaya. "Siamo decisamente dalla vostra parte" nella battaglia contro il presidente Aleksandr Lukashenko, le ha detto Johnson. Ricordando anche la fuga dalle Olimpiadi di Tokyo verso l'asilo politico in Polonia dell'atleta Krystsina Tsimanouskaya e chiarendo ancora come Londra sia stata "in prima fila" nelle sanzioni recenti contro "il regime" di Minsk.

Variante Delta, "mettiamo in conto altri morti". Boris Johnson riapre? Trema l'Europa: proiezione-disastro, quanti contagi al giorno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.