Lionel Messi a Parigi: la firma, poi il saluto dal balcone. Indiscreto, che numero di maglia indosserà (non il 10)

E venne il giorno di Lionel Messi a Parigi. Il primo di questo nuovo capitolo della sua straordinaria carriera: il fenomeno argentino non era mai uscito da Barcellona, calcisticamente parlando, ma adesso è pronto ad approcciarsi con una nuova sfida dopo che non è stato possibile rinnovare il contratto con il club blaugrana. Nel pomeriggio di oggi, martedì 10 agosto, Messi si è affacciato per la prima volta dall’hotel Le Royal Monceau per salutare la folla in strada.

Nell’albergo l’argentino ha firmato il contratto che lo legherà per due anni (più un’opzione per il terzo) al Psg: dopo di lui sono infatti arrivati anche Leonardo e Al-Khelaifi. Si è intravisto pure Gianluigi Donnarumma, anche lui uno dei nuovi acquisti di questa scintillante campagna estiva del club francese. Proprio come Messi, l’ormai ex portiere del Milan è ospite della lussuosa residenza in attesa di trovare una sistemazione propria.

Messi si è sottoposto alle visite mediche, che ha superato senza problemi, mentre la prima conferenza stampa con il Psg è fissata per mercoledì 11 agosto alle ore 11, presto lo stadio Parco dei Principi. Per quanto concerne invece il numero di maglia, Messi non indosserà il 10: Neymar era pronto a cederglielo, ma l’argentino ha rifiutato. Potrebbe scegliere il 19 o il 30, quest’ultimo usato a inizio carriera al Barça.

