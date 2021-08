Kylian Mbappè al Real Madrid? "Conosciamo tutti il suo futuro": dal presidente del Psg, conferme pesantissime

11 agosto 2021 a

Con la firma ufficiale di Lionel Messi, la Liga è rimasta ufficialmente senza fuoriclasse. L'appeal del campionato spagnolo è precipitato ai minimi storici, persino il Real Madrid non sembra poi così galattico come in passato. Per questo Florentino Perez vorrebbe regalarsi Kylian Mbappè, ma deve fare i conti con il Psg che non ha alcuna intenzione di venderlo.

“Tutti conoscono il futuro di Mbappè: resterà a Parigi”, sono state le parole di Nasser Al-Khelaifi a margine della presentazione di Messi. Il presidente non ha quindi alcuna intenzione di privarsi di una delle sue stelle più luminose: vuole vederla in campo insieme a Neymar e Messi, oltre a tutti gli altri compagni che passano quasi in secondo piano ma sono tutti di livello sublime. “Mbappè è un giocatore molto competitivo - ha aggiunto il presidente qatariota - con una mentalità vincente. Voglio una squadra competitiva e più di così è difficile da immaginare. Lui non può fare altro che restare qui per vincere”.

Tornando invece all’ultimo arrivato, ovviamente Al-Khelaifi si è detto “molto contento e orgoglioso di presentare Messi come giocatore del Psg. È un giorno storico, incredibile, per questo club e tutto il mondo del calcio. Spero che Parigi possa diventare la sua nuova città preferita”.

