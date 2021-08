Marcell Jacobs, rientro amaro: il ginocchio fa "crac" dopo una sgambata, quando lo rivedremo in pista

12 agosto 2021 a

Marcell Jacobs deve fermarsi. Il velocista campione olimpionico non potrà affrontare nuove gare nel corso del 2021. Lo ha confermato lui stesso con una storia su Instagram. A un suo follower, che gli ha chiesto quale sarebbe stato il prossimo appuntamento per poterlo rivedere in gara, lui ha risposto con il simbolo di una clessidra seguita da un laconico "2022". L'atleta avrebbe dovuto correre il 21 agosto in Oregon, a Eugene, nel Prefontaine Classic, prendendo parte a una tappa di Diamond League. Ma non ci sarà.

A frenare il campione sono i problemi alla cartilagine di un ginocchio, di cui aveva parlato già a Tokyo, e il fatto che stia ancora smaltendo il fuso orario del Giappone. Questi due fattori lo hanno convinto a non spingere troppo e a fermarsi. Altre gare erano previste il 3 settembre a Bruxelles e il 9 nelle finali di Zurigo, ma anche a queste Jacobs è costretto a rinunciare.

Dopo il suo rientro da star in Italia, Marcell si è allenato all’Acquacetosa. Ma, come riporta il Corriere della Sera, si è fermato subito dopo una sgambata, sia per la fatica accumulata alle Olimpiadi, sia per il problema al ginocchio. Dopo aver stupito tutti, ottenendo ben due medaglie d'oro nei 100 metri e nella staffetta 4x100, Jacobs evidentemente non vuole fare brutta figura presentandosi fuori forma.

