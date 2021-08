Marcell Jacobs si ferma? "Perché preferisce stare a casa": altro sfregio, il sospetto della leggenda Usa

14 agosto 2021 a

Dopo il trionfo e le due medaglie d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Marcell Jacobs ha deciso di fermarsi. Tornerà a correre nel 2022, per via di un problema al ginocchio ma anche per riprendersi dall'enorme sforzo fatto in Giappone. Il campione, quindi, non parteciperà alle ultime tappe della Diamond League 2021 e si preparerà al meglio per gli Europei e i Mondiali di atletica leggera, in programma l'anno prossimo. La decisione presa dal 26enne di Desenzano del Garda, però, ha suscitato non poche polemiche.

Tra chi gli ha puntato il dito contro c'è la leggenda statunitense dell'atletica, Michael Johnson, considerato il quattrocentista più grande di tutti i tempi. Il quattro volte oro olimpico, infatti, come scrive FanPage, non ha gradito la scelta di Jacobs e lo ha accusato di essersi fermato solo per evitare il rischio di perdere. Il fuoriclasse americano si è lamentato e ha criticato questa scelta su Twitter.

"Il suo titolo è meritato ma un po’ fragile vista l’assenza di altre sue prestazioni importanti a livello mondiale – ha scritto Johnson –. Se andasse nel circuito della Diamond League e venisse battuto duramente nelle sue prime gare da campione olimpico, questo sminuirebbe ulteriormente il suo titolo. Perché farlo, quando può stare tranquillamente a casa ed essere celebrato senza rischi”.

