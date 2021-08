Marcell Jacobs, una rivelazione clamorosa: "Ecco l'unico politico che segue sui social". A Enrico Letta scoppia il fegato

19 agosto 2021 a

a

a

Ormai tutti conoscono il nome di Marcell Jacobs. Il velocista italiano si è meritato tutta la fama e l’attenzione che sta ricevendo, dato che ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ha realizzato un’impresa che è già storia dello sport italiano, e non solo. Il velocista azzurro è infatti stato in grado di vincere la medaglia d’oro nella gara regina d’atletica, quella dei 100 metri, con il tempo di 9’’80: è quindi diventato ufficiosamente l’uomo più veloce del mondo.

Marcell Jacobs, l'accusa della ex Renata Erika: "Stiamo ancora aspettando". Parole pesantissime sul primo figlio

Come se non bastasse, pochi giorni dopo ha poi concesso il bis grazie all’altrettanto clamoroso trionfo italiano nella staffetta 4x100: in questo caso grande merito va riconosciuto anche a Filippo Tortu, autore di un ultimo tratto spaziale, in cui ha rimontato la Gran Bretagna e chiuso davanti di appena un centesimo. Al rientro in Italia, qualcuno ha provato a tirare Jacobs in politica, ma lui si è smarcato velocemente: “Lo ius soli non mi interessa - aveva risposto a domanda specifica - non sono preparato su questo tema”.

Fedez e Marcell Jacobs, affari milionari dopo le Olimpiadi? Indiscreto: il gioco si fa pesante

“Non voglio essere usato, sono ignorante in materia. Faccio l’atleta e voglio essere un simbolo per quello che faccio in pista”, aveva dichiarato Jacobs. Ora Marco Antonellis ha scoperto che Marcell segue un solo politico sui social: si tratta di Matteo Salvini, come svelato da Tpi. Da fonti Lega trapela che il segretario sarebbe orgoglioso di ciò: chissà invece cosa dirà Enrico Letta…

"Chi ha incontrato in vacanza". Marcell Jacobs, spunta una foto clamorosa: incrocio imprevedibile | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.