Diletta Leotta, Maurizio Pistocchi fuori controllo: "Il lampadario? Cosa farei con lei"

Su Twitter si è scatenata una polemica per una frase un po’ ambigua di Maurizio Pistocchi su Diletta Leotta. Tutto è iniziato da un post che non c’entrava nulla con la conduttrice di Dazn: si parlava infatti di Cristiano Ronaldo, dopo che quest’ultimo era intervenuto sui social per sfogarsi contro i media che ogni giorno pubblicano indiscrezioni o presunte tali sul suo futuro. Il portoghese ha messo a tacere tutte le voci, ma allo stesso tempo non ha proprio nominato la Juventus, parlando soltanto di “sfide future”.

“Il procuratore di Ronaldo ha offerto il giocatore a tutta l’Europa - ha twittato Pistocchi - evidentemente con il benestare della Juventus, ma il Psg gli ha preferito Messi, al Real Madrid non interessa, il City non lo ha voluto neanche per 25 milioni. In tutto questo, non una parola per la Juve. Brutta cosa”. Ovviamente questo intervento ha scatenato le reazioni dei fan di Ronaldo e degli juventini, che - per usare un eufemismo - non provano particolare simpatia nei confronti di Pistocchi.

Un utente in particolare lo ha preso in giro perché attualmente senza lavoro: “Puoi sempre chiedere a Diletta Leotta se ti assume per fare l’abat-jour a bordo piscina”. Pistocchi ha dato una risposta che si presta a doppi sensi: “Con Diletta farei volentieri molte cose”. Ovviamente si è scatenato il caos, con il giornalista che ha poi spiegato meglio il senso della sua frase: “È una grande professionista e una donna intelligente. Farei un sacco di cose: perché è una brava professionista. Se avessi potuto decidere io, Diletta l’avrei presa subito a Mediaset: bella e brava, alla faccia delle sue colleghe invidiose”.

