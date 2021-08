Fabio Capello su Gianluigi Donnarumma: "Il Milan ha aiutato la sua famiglia da sempre". Soldi e gratitudine, così fa più male

20 agosto 2021 a

Fabio Capello ha espresso la sua opinione sul caso di Gianluigi Donnarumma, che si è trasferito al Psg a costo zero, lasciando il Milan letteralmente con un pugno di mosche in mano. “Ha mancato di rispetto a chi ha aiutato la sua famiglia da sempre”, è l’opinione espressa su Repubblica da Capello. “Donnarumma ha dalla sua l’età e non ha portato un euro al club, quindi fa più male”, ha aggiunto.

“Un po’ di riconoscenza per chi ti ha cresciuto, aiutando la tua famiglia, è dovuta. Nella gratitudine credo in modo assoluto, quasi esagerato” e quindi l’ex allenatore avrebbe preferito che Donnarumma si separasse dal Milan in altro modo. Poi ha paragonato l’addio del portiere a quello di Romelu Lukaku che “all’Inter tecnicamente pesa come quello di Donnarumma al Milan”. Nonostante ciò, per Capello i nerazzurri restano ancora i favoriti per lo scudetto: “Sono stati venduti giocatori importanti, giustamente voluti da Conte, ma l’ossatura sopravvive: stesso portiere, stessa difesa, stesso centrocampo. Inzaghi dovrà spronare il gruppo a dimostrare che il campionato non lo hanno vinto solo Conte e Lukaku”.

Inoltre Capello ha parlato del ritorno alla Juventus di Massimiliano Allegri: “Mi rivedo in lui, un pragmatico capace di far giocare le squadre in base ai calciatori che ha. E in Gasperini, che ha saputo opporsi ai capricci dei giocatori. Con il Papu Gomez ha fatto benissimo. Ci sono passato anche io, in certe situazioni serve carattere".

