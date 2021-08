Milan, altri tre rinforzi per la Champions: "Dopo Florenzi, Maldini scatenato". Tutti i nomi

20 agosto 2021 a

Il Milan non ha ancora concluso la sua sessione di calciomercato. Il club rossonero ha altri obiettivi in vista del ritorno in Champions League, ma deve fare i conti con la crisi globale scatenata dal Covid: per questo punta a colpi in prestito, dopo aver concluso per Alessandro Florenzi, che arriverà dalla Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato attorno ai quattro milioni di euro.

In particolare il Milan ha bisogno di un trequartista, ruolo rimasto scoperto a causa della partenza a costo zero di Calhanoglu. Il pallino dei rossoneri è Ziyech, che però il Chelsea difficilmente cederà in prestito: l’alternativa principale è Vlasic, ma si seguono altre piste, considerando che si cerca un calciatore in grado di giocare sia esterno che trequartista. A centrocampo, invece, sembrerebbe molto vicino il ritorno di Bakayoko, che l’anno scorso è stato impegnato da titolare a Napoli.

Infine se dovesse presentarsi l’opportunità giusta, il Milan prenderebbe volentieri un calciatore che offra un’alternativa in più in attacco e che sia giovane, dato che Giroud e Ibrahimovic sono piuttosto datati. Negli ultimi giorni è emerso il nome di Pellegri: potrebbe arrivare in prestito per provare a rilanciarsi, dopo alcune stagioni in cui è stato martoriato dagli infortuni.

