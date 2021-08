Locatelli alla Juve, Luca Telese: "Siamo al top della scanzuoleide. Almeno lo stipendio lo pagano?"

20 agosto 2021 a

Ha sollevato diverse perplessità la formula con cui la Juventus si è assicurata le prestazioni sportive di Manuel Locatelli. Possibile che il Sassuolo non sia riuscito a trovare un’offerta più vantaggiosa? Se lo chiedono in molti, gli stessi che però probabilmente sottovalutano la ferma volontà del giocatore di volersi trasferire a Torino in questa sessione di mercato.

Luca Telese ha però fatto arrabbiare non poco i tifosi della Juventus con un post su Twitter: “Scusate, non ho capito bene i termini contrattuali: quanto paga esattamente il Sassuolo per cedere spontaneamente un nazionale alla Juve? Prestito gratuito e dopo riscatto in 5 anni a rate? Siamo al top della scanzuoleide. Speriamo che si dedicano anche a pagare l’ingaggio, dai”. Fatto sta che ormai l’affare è andato in porto e Locatelli è ufficialmente un giocatore bianconero.

“La Juve è sempre stata la mia priorità - ha dichiarato il centrocampista azzurro - la trattativa non è stata facile, c’è stato un momento in cui ero molto in pensiero ma sono qui adesso ed è un motivo di grande orgoglio”. Locatelli ha scelto il numero 27 per la sua nuova avventura: “In camera mia c’erano i poster di Nedved, Del Piero e Buffon. È stato bello ritrovare i miei compagni di Nazionale, li ho sentiti in questi mesi e ammiro la loro mentalità”.

