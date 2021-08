Serie A, l'Inter gode all'esordio con i nuovi acquisti: Calhanoglu e Dzeko asfaltano il Genoa

21 agosto 2021 a

a

a

I campioni in carica dell’Inter hanno iniziato col botto la nuova stagione di Serie A. Il Genoa si è dimostrato sparring partner perfetto per prendere fiducia e morale davanti ai ritrovati tifosi di San Siro. I nerazzurri hanno messo al sicuro il risultato nel primo quarto d’ora, ribattezzato Calhanoglu show: dall’altra parte di Milano sarà scoppiato qualche fegato nel vedere il turco pennellare un cross al bacio per la testa di Skriniar e poi segnare con un gran destro da fuori area.

"Ma com'è possibile?". Pronti via, questa roba in onda su Dazn ed è già una slavina di insulti: Inter-Genoa, esordio drammatico

Il Genoa ha provato a rimanere a galla e ha anche creato qualche situazione interessante: clamorosa quella fallita da Kallon, che a tu per tu con Handanovic ha sparacchiato fuori. Passato lo spauracchio, l’Inter ha definitivamente messo in ghiaccio la partita con altri due gol: prima con Vidal, lesto a cogliere l’assist in area di Barella; poi con Dzeko, che all’esordio ufficiale ha interrotto il suo lungo digiuno in Serie A con un bel colpo di testa.

Nessuno vuole Ronaldo. Bomba alla vigilia del debutto: "Perché è la zavorra della Juve"

Primi tre punti per Simone Inzaghi, che non poteva sperare in un esordio migliore: i segnali sono molto positivi, la squadra c’è e può ancora essere rinforzata negli ultimi giorni di mercato per provare seriamente a difendere il titolo. Nell’altra partita delle 18.30, il Sassuolo si è imposto per 3-2 sul campo del Verona: ad aprire le danze Raspadori, poi al 51’ il raddoppio di Djuricic dopo che sul finire del primo tempo i padroni di casa erano rimasti in 10 per l’espulsione di Veloso. Al 71’ Zaccagni l’aveva riaperta su rigore, ma dopo 6’ il subentrato Traorè ha fatto 1-3: a tempo quasi scaduto è arrivato il 2-3, firmato ancora da Zaccagni.

"Ma quale alleata". Cosa sa Sandro Piccini, bomba sulla Juventus: calcio in tv, un terremoto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.