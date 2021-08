Anna Falchi, la foto in costume "a petto in fuori" per la Lazio: "Viva il sarrismo!", pazzesca a 49 anni

22 agosto 2021 a

a

a

Bentornato campionato, bentornata Anna Falchi. La conduttrice tv è ultà della Lazio e su Instagram non perde occasione per commentare i risultati degli Aquilotti. Quando le cose vanno bene, spesso rallegra i suoi followers e i compagni di tifo (ma non solo quelli) con foto particolarmente esuberanti. Negli anni passati, grazie ai buoni risultati della squadra guidata da Simone Inzaghi, le occasioni di giubilo non sono mancate, né per Anna né per chi poteva rimanere estasiate dalle sue curve e dalle sue grazie.

"Vi ricordate dei tedeschi?". Anna Falchi, una Champions vietata ai minori: nuda sul letto per la Lazio | Guarda

Ora però al timone della Lazio c'è Maurizio Sarri, scommessa rischiosa ma affascinante. L'inizio è promettente: vittoria per 3-1 in casa dell'Empoli nell'anticipo serale del sabato. E così la Falchi, 49 anni portati splendidamente, riprende la tradizione: per festeggiare, post e foto sui social.

"Fiera della mia Lazio! - esulta la bella romagnola-finlandese - Ed ora non guardiamo più indietro, ma sempre e solo avanti Lazio! W il nostro comandante!! Evviva il sarrismo!". A corredo, una posa sensuale in costume intero celeste. È il caso di dirlo: "a petto in fuori".

"Mi sposo con un uomo, voglio te come testimone". Anna Falchi sconvolta dal suo ex, colpo basso delle "Iene": reazione estrema

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.