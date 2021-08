Milan, è Bernardo Silva la bomba di calciomercato. La pista che porta al City (e intanto è fatta per Pellegri)

22 agosto 2021 a

Potrebbe essere Bernardo Silva l'ultimo colpo di calciomercato del Milan. I rossoneri in questi giorni si stanno scatenando. Chiuso per Florenzi dall Roma, chiuso (oggi, è ufficiale) per Pietro Pellegri dal Monaco, quasi fatta anche per il ritorno di Bakayoko dal Chelsea, dall'Inghilterra filtra la voce di un forte interessamento per il 27enne centrocampista del Manchester City. Tutte operazioni con diritto di riscatto, ovviamente, perché di soldi da versare cash (in Italia, come nel resto d'Europa eccezion fatta per russi, emiri e sceicchi) ce ne sono pochi.



Secondo il Daily Star Sunday, per il portoghese, esterno o trequartista che andrebbe a sostituire Calhanoglu, il Milan avrebbe proposto al City un prestito biennale da 15 milioni di sterline e saldo da 30 milioni al trasferimento definitivo. In linea con la valutazione che gli inglesi danno al centrocampista, 45 milioni di sterline (circa 52 milioni di euro). Bernardo Silva, che pure era un pupillo di Pep Guardiola, avrebbe chiesto il trasferimento perché chiuso dalla sovrabbondanza di trequartisti nella rosa dei Citizens.



Accordo con il Monaco, intanto, per avere il giovane Pellegri, classe 2001, come terza punta dietro Ibrahimovic e Giroud. Il bomber esploso a 16 anni nel Genoa e volato nel Principato, è stato frenato da infortuni muscolari molto gravi che di fatto da tre anni a questa parte lo hanno tenuto ai box. Appena 23 partita (e due gol) con i francesi, per 717 giorni passati in infermeria. Al Milan il compito di rilanciarlo, psicologicamente e fisicamente. Le cifre sono da saldo o quasi: 1 milione di euro per il prestito, altri 7 per l'eventuale acquisto definitivo e una percentuale sulla rivendita che spetterà al Monaco.

