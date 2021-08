Inter, calciomercato con sorpresa: "Ultima offerta per Correa, se non va...". Spunta un nome: brusco cambio di programma

23 agosto 2021 a

Joaquin Correa sembra essere destinato a trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra. L’agente Andrea Lucci sta portando avanti la trattativa tra i due club, che al momento restano fermi sulle rispettive posizioni: l’Inter ha offerto 30 milioni “tutto compreso” e non sembra intenzionata a salire ulteriormente, la Lazio però ne vuole almeno 35 per cedere l’argentino in prestito con obbligo di riscatto.

Correa è la prima scelta di Simone Inzaghi, che lo conosce bene e lo apprezza molto. La sensazione è che l’affare alla fine si farà, anche perché Igli Tare ha fatto capire chiaramente che la volontà del giocatore è ferma, ed è quella di trasferirsi all’Inter e non all’estero, dove forse sarebbe più facile ottenere i 35-40 milioni che la Lazio vorrebbe incassare dalla sua cessione. Inzaghi spera di poter presto completare il reparto offensivo, che con Dzeko-Lautaro-Correa (più Sanchez, che però non offre alcuna garanzia fisica) sarebbe sicuramente competitivo.

L’alternativa più facile per i nerazzurri sarebbe Andrea Belotti: ringalluzzito dalla rete segnata da subentrato contro l’Atalanta, il centravanti del Torino potrebbe essere preso per una cifra vicina ai 20 milioni: non pochi per un giocatore che non viene da annate felicissime, nonostante si sia laureato campione d’Europa con l’Italia. In ogni caso questa sarà la settimana in cui l’Inter chiuderà per l’attaccante.

