Antonella Palmisano in bikini dopo l'oro a Tokyo 2020. Dagospia sconvolto: "Chia***e marmoree"

"Di chi sono queste ch**pe marmoree?", si chiede Dagospia andando al sodo. Sorpresa: di Antonella Palmisano, straordinaria protagonista dell'atletica azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Fresca di medaglia d'oro nella 20 chilometri della marcia, l'atleta 30enne di Mottola si gode le meritate vacanze dopo l'inatteso, memorabile exploit ai Giochi. Prima il ritorno a casa, quindi relax in spiaggia nell'incantevole paradiso terrestre di Stintino, in Sardegna.

Località da cui ha regalato ai suoi tanti followers su Instagram alcuni seducenti scatti in bikini tra i quali, appunto, quello con Lato B in primo piano che ha stupito tutti per l'audacia, compresa la navigata redazione di Dago.

La giornata precedente all'oro vinto a Sapporo, è arrivato il trionfo del marciatore azzurro Massimo Stano: "Tra me e lui c’è sempre stata competizione - ha ammesso la Palmisano, intervistata dalla Stampa -, cerco di stare al passo dei maschi".

Su Instagram invece non c'è che dire: è già un bel passo avanti. E i successi in strada? "Il 90 per cento è testa, il 9 lavoro, l’uno per cento è sedere". Quello, fortunatamente, nei momenti decisivi non è mancato.

