Cristiano Ronaldo fugge dalla Juventus, la sorella Katia Aveiro: "Benvenuto allo United, un posto degno di te"

L'addio tra Cristiano Ronaldo e la Juventus è stato gelido. A scaldarlo un po' ci pensa Katia Aveiro, sorella del 36enne campione portoghese appena passato al Manchester United, la squadra che lo lanciò nell'Olimpo del calcio europeo e mondiale. I Red Devils, con cui CR7 aveva già giocato tra 2003 e 2009, si sono inseriti a sorpresa in una trattativa che sembrava già segnata e avviatissima, quella tra Juve e i cugini del Manchester City. Poi, in poche ore, il colpo di scena: Pep Guardiola, mister del City, che chiude all'arrivo di Ronaldo e negli stessi minuti il collega dello United, Solskjaer, che apre a un inatteso colpaccio.

Per molti Ronaldo è letteralmente scappato da Torino e dall'Italia. E mentre i tifosi juventini sembrano ancora spiazzati e tramortiti da una cessione così traumatica e repentina (in 3 anni Ronaldo ha segnato oltre 100 gol, ma ha mancato l'obiettivo per cui era stato comprato dal Real Madrid nel 2018, portare la Champions League), la sorella di Cristiano Katia esulta come non mai.

Su Instagram pubblica un post di CR7 in maglia rossa dello United, con didascalia velenosissima: "Bentornato a casa, mio caro. Benvenuto in un posto degno di te. Che gioia, sono così orgogliosa, grazie per essere una persona così meravigliosa". Quel "posto degno di te" ha scatenato ovviamente la rabbia di molti bianconeri, feriti sul piano personale: Katia ha voluto forse intendere che la Signora non fosse degna di impalmare Cristiano?

