Juve, addio Di Gregorio: il nuovo portiere? Il nome è pazzesco

L’estate di mercato di Inter e Juventus si annuncia esplosiva, con un duello che potrebbe accendersi soprattutto tra i pali. Entrambi i club cercano un portiere di altissimo livello, capace di garantire stabilità immediata e prospettiva futura. A Milano la situazione è definita: Yann Sommer non rinnoverà, mentre l’investimento su Josep Martinez non ha ancora convinto del tutto. La dirigenza nerazzurra è pronta a intervenire in modo deciso per blindare la porta. A Torino, invece, le valutazioni su Michele Di Gregorio e Mattia Perin restano aperte: la Juventus ascolterà offerte per inserire un profilo di affidabilità superiore e sistemare le fragilità difensive emerse nell’ultima stagione.

Dopo il sogno sfumato di Gigio Donnarumma, finito al Manchester City, l’attenzione si sposta ora in Premier League. Il nome nuovo — ma in realtà ben noto alla Serie A — è quello di Alisson Becker, ex Roma e oggi al Liverpool. I Reds hanno già acquistato Mamardashvili dal Valencia come erede designato, e questo potrebbe aprire uno spiraglio.

