Lois Openda e il "cupping": Juve, tentativo disperato per farlo risorgere

di
venerdì 6 marzo 2026
1' di lettura

Alla Continassa le provano proprio tutte per rivitalizzare Lois Openda. L'attaccante belga, prelevato la scorsa estate dal Lipsia, è stato il grande flop della stagione. Doveva essere il rimpiazzo di Kolo Muani, il grande sogno della Juventus fino all'ultimo giorno disponile. Ma si è rivelato un costosissimo esubero. E un fallimento sul campo, dato che in serie A ha collezionato solo un - pesantissimo gol -: quello contro la Roma di Gasperini.

Come fare quindi per rigenerarlo? Si può provare con il cupping. L'attaccante della Vecchia Signora ha postato su Instagram una foto che lo ritrae completamente avvolto da coperte. Si tratta di una tecnica utilizzata per facilitare il recupero muscolare. Come spiega Repubblica, i vantaggi sarebbero il miglioramento della circolazione del sangue, la velocità di recupero dopo gli allenamenti, la riduzione di tensione, infiammazioni e rigidità muscolari. Ma l'applicazione non fa certamente miracoli. Ed è una terapia complementare che non sostituisce i protocolli standard.

Resta il fatto che il grande problema di Lois Openda non è dato dalla condizione fisica. L'ex Lipsia quest'anno non ha mai sofferto di infortuni. Più probabile una questione di atteggiamento. Le poche volte che Openda è stato mandato in campo, è parso svogliato e, a tratti, lezioso. E per questo motivo è stato pian piano escluso dalle rotazioni di Luciano Spalletti. 

