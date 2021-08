MotoGp, trionfo di Fabio Quartararo a Silverstone, male Valentino Rossi solo 18°. Terza la Aprilia di Espargaro

29 agosto 2021 a

Fabio Quartararo torna a dominare vince il Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone davanti alla Suzuki di Alex Rins e all’altro spagnolo Aleix Espargaro. Disastrosi Francesco Bagnaia, quattordicesimo con la Ducati ufficiale, e Valentino Rossi, diciottesimo con la Yamaha Petronas.

Dalla pole parte benissimo Pol Espargaro, mentre a metà giro poco più dietro cade Marc Marquez che tira giù anche Jorge Martin. Aleix Espargaro ingaggia un bel duello con Bagnaia e si installa alle spalle del fratello minore, dietro di loro ci sono Quartararo, Miller e un ottimo Rossi che al primo giro è sesto, ma le due Suzuki di Mir e Rins lo scavalcano poco dopo. Aleix tenta di fare lo stesso con Pol ma stacca troppo tardi e si fa ricuperare, mentre Quartararo sorpassa Bagnaia e poi Aleix.

Al quarto giro Quartararo sorpassa Pol, il minore dei due Eapargaro viene poi scavalcato anche da Aleix, mentre Rins e Mir si installano davanti a Bagnaia in quarta e quinta posizione. Rins supera anche Pol, quindi a nove giri dalla fine passa anche davanti ad Aleix per un lungo dello spagnolo dell’Aprilia, mentre Bagnaia e Rossi sono in difficoltà e perdono posizioni. A sei giri dal termine Miller, che è passato davanti a Mir, diventa quarto per un errore di Pol. La gara finisce col quinto trionfo stagionale di Quartararo, il suo ottavo totale in MotoGP, il nono in carriera. Nono Joan Mir che nella classifica mondiale è secondo a 65 lunghezze da Quartararo. Bagnaia e Rossi chiudono rispettivamente in quattordicesima e diciottesima posizione.

