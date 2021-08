Serie A, Olivier Giroud trascina il Milan nella vittoria per 4-1 al Cagliari: in gol anche Tonali e Leao

29 agosto 2021 a

Il debutto stagionale casalingo del Milan inizia con protagonista Sandro Tonali. È lui a sbloccare il punteggio al 12′ con una perfetta punizione. Il Cagliari però reagisce e già al 15′ trova il pareggio grazie a Deiola, con un colpo di testa che batte Maignan su cross di Joao Pedro. La partita continua però a mantenere ritmi elevatissimi, dato che già al 17′ il Milan è di nuovo in vantaggio, grazie a una conclusione di Leao che dopo la deviazione di Brahim Diaz finisce in rete.

Il Diavolo però non si accontenta, e si scatena il suo nuovo centravanti. Al 24' i rossoneri calano il tris con Giroud. Contropiede fulminante dei rossoneri orchestrato da Diaz, palla in area per il francese che di piattone la piazza all'angolino con il sinistro. Primo gol ufficiale in rossonero per l'ex Chelsea. Prima della fine della prima frazione arriva anche il secondo grazie a un calcio di rigore concesso per un tocco di mano in area di Strootman. Dagli 11 metri Giroud batte Radunovic e fa 4-1.

Con il risultato ormai segnato la partita cala d'intensità nella ripresa. Al 10' ci prova di testa Pavoletti, su cross di Marin, ma manda fuori. Al quarto d'ora Calabria crossa per Giroud che anticipa Godin ma il suo colpo di testa trova una deviazione in angolo da parte della difesa rossoblù. Al 22' lancio fantastico di 60 metri di Kjaer per Leao che controlla e mette in mezzo a cercare Giroud, si salva il Cagliari. Al 35' applausi per Maignan che si distende e salva sul suo palo una punizione tagliata di Lykogiannis. Al 42' l'ultima emozione del match con una conclusione dal limite di Rebic su sponda di Giroud e palla di poco alta sopra la traversa.

