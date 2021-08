Salernitana, Fabrizio Castori vive un dramma. La foto con Mourinho, poi la corsa all'ospedale: la moglie ha avuto un malore allo stadio

30 agosto 2021 a

Prima la foto con Josè Mourinho, poi la fuga precipitosa. Il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori ha disertato la conferenza stampa di rito dopo la partita contro la Roma, ma la sconfitta 4-0 coi giallorossi e la delusione per la prestazione dei suoi giocatori purtroppo non c'entra. Come riporta Leggo, l'allenatore dei campani è dovuto correre in ospedale dalla moglie, che aveva avuto un lieve malore allo stadio durante la partita. In sala stampa all'Arechi Castori è stato per questo sostituito dal vice, Riccardo Bocchini. È stata la stessa società granata a rendere nota la disavventura del mister: sua moglie Paola era stata portata al vicino ospedale di Salerno per un mancamento, le sue condizioni a quanto si apprende non desterebbero preoccupazioni. Auguri di pronta guarigione: Castori potrà riguardarsi la foto in coppia con lo Special One tirando un sospiro di sollievo.

