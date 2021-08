Cristiano Ronaldo “è ancora della Juventus”. Retroscena: sparito l'annuncio, spunta un intoppo burocratico

30 agosto 2021 a

Il calciomercato è ormai agli sgoccioli ed è quindi entrato nelle ore più frenetiche. In Serie A allo scoccare delle ore 20 non sarà più possibile concludere trattative, mentre in Premier League ci sarà tempo fino a mezzanotte. Un dettaglio curioso emerge però sul passaggio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United. Ufficialmente, infatti, l’operazione non è ancora stata conclusa: l’accordo col portoghese è stato comunicato dai Red Devils lo scorso 27 agosto, ma da allora silenzio totale.

Gli inglesi non lo hanno inserito nella rosa, né messo in vendita la sua maglia (e comunicato quindi il numero, con il 7 che al momento è preso da Cavani). Dal canto suo la Juventus non ha mai comunicato nulla, anche perché essendo quotata in borsa dovrà farlo una volta formalizzata l’operazione: quindi ufficialmente Ronaldo risulta ancora nella rosa di Allegri sul sito ufficiale del club bianconero. Nessun intoppo però: il motivo di questo ritardo è unicamente da ricercare nell’iter burocratico.

Dato che la Gran Bretagna non fa più parte dell’Unione europea, i tempi per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro da parte delle autorità si sono allungati. Intanto Ronaldo ha già svolto le visite mediche: gli annunci da parte di Juve e United arriveranno una volta che sarà completato l’iter burocratico.

