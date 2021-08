Juventus, due colpi per dimenticare Cristiano Ronaldo: fuori i nomi, ultimo giorno di calciomercato

Federico Strumolo 31 agosto 2021 a

Il famigerato ultimo giorno di calciomercato è arrivato. Questa sera alle 20 si chiuderanno le trattative, e così tanti sogni dei tifosi. Quello degli juventini risponde al nome di Mauro Icardi. L'attaccante 28enne del Paris Saint-Germain rappresenta il principale obiettivo della dirigenza bianconera per l'attacco. Icardi non ha ancora aperto alla Vecchia Signora, speranzoso di potersi giocare le sue carte a Parigi, ma nelle ultime ore la situazione potrebbe cambiare. Non è un segreto, infatti, che il Real Madrid stia spingendo per strappare Kylian Mbappé (22 anni) proprio ai parigini. Il club di Florentino Perez ha già offerto 160 milioni di euro al Psg (proposta rifiutata, in attesa di un rilancio spagnolo a quota 200), ed in caso di fumata bianca, si chiuderebbero le porte per Icardi alla Juventus.

Ma se alla fine Mbappé dovesse restare a Parigi, l'ex interista potrebbe dire addio alla Tour Eiffel per giocare da titolare in maglia bianconera. E chissà che alla Continassa non possa trovare anche Miralem Pjanic (31). Il cattivo inizio di stagione della Juve, infatti, ha convinto Massimiliano Allegri a chiedere un rinforzo in mediana alla società. Il nome individuato è quello del bosniaco del Barcellona, scambiato la scorsa estate proprio dalla Juventus per arrivare al brasiliano Arthur. L'operazione, però, si è rivelata fallimentare per entrambi i club, ed i blaugrana sarebbero felici di lasciar partire Pjanic. L'ostacolo principale è rappresentato dagli 8 milioni a stagione percepiti dal giocatore. Pjanic per vestire di nuovo il bianconero accetterebbe anche una riduzione dell'ingaggio, ma la Juventus chiede comunque ai catalani di partecipare al pagamento dello stipendio. La Vecchia Signora non è l'unica squadra ancora attiva sul mercato.

Il Milan ieri ha ufficializzato il ritorno di Tiémoué Bakayoko (27; dopo l'avventura in rossonero di tre anni fa) in prestito biennale con diritto (che può diventare obbligo) di riscatto a 15 milioni e ha accolto Yacine Adli (21), arrivato dal Bordeaux (dove resterà un'altra stagione in prestito) per 10 milioni di euro, mentre oggi spera di chiudere per il trequartista. Il più seguito era Romain Faivre (23), ma il Brest non ha accettato i 10 milioni più bonus offerti, perciò i rossoneri si butteranno su altri obiettivi: Adam Ounas (24) del Napoli e Aleksey Miranchuk (25) dell'Atalanta.

La Roma, invece, vorrebbe regalare un ultimo colpo a José Mourinho (piace molto il 23enne dell'Aston Villa Douglas Luiz), ma deve prima liberarsi degli esuberi, che sono tanti e rifiutano le destinazioni: Federico Fazio (34), Steven Nzonzi (32), Robin Olsen (31), Javier Pastore (32) e Davide Santon (30). La Lazio, infine, spera di arrivare a Filip Kostic (28) dell'Eintracht Francoforte: l'offerta sfiora i 20 milioni. Caceres (34) arriva al Cagliari, era svincolato.

