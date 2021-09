Vincenzo Montella allenerà Mario Balotelli, robe da turchi: clamoroso intreccio all'Adana Demirspor

01 settembre 2021 a

Vincenzo Montella torna in panchina, allenerà in Turchia, sulla panchina dell’Adana Demirspor. Sarà l’allenatore di Mario Balotelli. La notizia è stata data dall’account Twitter del club turco, che ha annunciato la firma di un accordo biennale con l’ex tecnico di Fiorentina, Siviglia, Milan, Sampdoria e Roma. L’Aeroplanino si ritroverà a dover gestire l’attaccante, che ha un contratto di tre anni dopo le deludenti esperienze di Brescia e Monza.

Per Montella è la seconda esperienza all’estero, dopo la parentesi al Siviglia durata 28 partite tra il dicembre 2017 e l’aprile 2018. L'Adana non è partito bene nel campionato turco, con due pareggi e una sconfitta nelle prime tre partite: dopo la sconfitta all'esordio con il Fenerbahce sono arrivati infatti i pareggi per 1-1 con Kayserispor e Konyaspor. Montella ritroverà alcune vecchie conoscenze del calcio italiano e internazionale, oltre a Balotelli, come Inler, Castro e Bjarnason, fino a Stambouli e Belhanda l'ex tecnico viola cercherà di raddrizzare una stagione partita non proprio sotto i migliori auspici.

Mario Balotelli intanto aveva già litigato col tecnico precedente, appena esonerato: Balotelli è partito titolare nelle prime tre giornate, non ha ancora segnato ed è stato sostituito due volte su tre. L’ultimo cambio, venerdì sera contro il Konyaspor (1-1), non l’ha digerito. Una volta uscito, ha preso a pugni la panchina, ha spintonato in malo modo un compagno seduto vicino a lui e ha cominciato a inveire, presumiamo contro l’allenatore. Il video della scenata ha fatto il giro del mondo attraverso i social. In un labiale ci pare di aver colto la parola inglese “fuck”, l’equivalente del nostro “vaffa”.

