Kimi Raikkonen, addio alla Formula 1: "Felice di aver vinto con la Ferrari, ora basta". Come "camperà" adesso

02 settembre 2021 a

a

a

Ha detto addio alla Formula 1 Kimi Raikkonen. Il pilota dell'Alfa Romeo, alla vigilia del Gran Premio d'Olanda, nel cuore dei ferraristi, annuncia ufficialmente: "Sono stato nel circus per tanto tempo ed è arrivato il momento giusto per dire addio. Per fortuna posso dire che la Formula 1 non è stata la mia vita. O meglio, ha occupato tanto tempo della mia vita però non è mai stata la cosa principale. Ho vissuto molto all'esterno facendo le cose normali e penso sia una buona cosa. Ho avuto una bella carriera, sono felice dei risultati che ho ottenuto e soprattutto di essere riuscito a vincere con la Ferrari. Dei punti deboli non mi interessa, mi sono divertito e non cambierei nulla".

"Volete sapere perché sculettiamo?". Antonella Palmisano, orgoglio e cannonate: "La mia medaglia vale come quella di Jacobs"

Dopo la notizia del proprio ritiro a fine stagion, il pilota non ha ancora le idee chiare su cosa fare da grande: "Non ho ancora pensato al futuro - spiega in conferenza stampa - non voglio fare un programma in anticipo perché negli ultimi 18-19 anni c'era sempre qualcosa di molto preciso su ciò che avrei dovuto fare. Non voglio questo, anzi si tratta di uno degli aspetti principali che mi ha spinto a virare su qualcosa di diverso".

Florentino, bluff mondiale. Mbappè? "Ha offerto soldi che non ha": a quanti miliardi ammonta il debito del Real

E ancora, dice Raikkonen: "Non voglio più condizionare la mia vita in base agli impegni della Formula 1. Adesso il focus è tutto sulla mia famiglia, voglio portare i miei bambini a scuola. Non ho fretta e non ho ancora riflettuto su cosa fare in futuro. Ci saranno delle opportunità ma non sono interessato a pensarci al momento".

"Squadra distrutta e stadio salotto". Juve, gli ultras contro Andrea Agnelli: bianconeri a pezzi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.