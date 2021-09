Italia, record sottotono: dopo l'ebbrezza di Wembley, l'amaro in bocca contro la Bulgaria

Daniele Dell'Orco 03 settembre 2021 a

È un'Italia sottotono quella che torna per la prima volta in campo con addosso la patch del trionfo europeo. Dopo l'ebbrezza di Wembley gli azzurri al Franchi, chiamati a vincere contro la modesta Bulgaria per confermare il primo posto nel girone C di qualificazione ai Mondiali in Qatar, non vanno oltre l'1-1 che matura tutto nel primo tempo. Un gol fenomenale di Federico Chiesa sembra mettere in discesa il match, ma una distrazione del reparto difensivo permette ai bulgari di segnare il pari prima dell'intervallo (nelle prime tre giornate la porta era stata tenuta sempre inviolata).

Nella ripresa l'Italia prova a tenere in mano il pallino del gioco ma senza pungere oltremodo e trovando pochi dei fraseggi entusiasmanti che ci hanno permesso di vincere Euro 2020. L'Italia ora ha 10 punti ma due partite in meno della Svizzera (che è fErma a 6). Domenica a Basilea la squadra di Mancini incrocerà il cammino proprio degli svizzeri contro cui sarà indispensabile vincere. Il pass per il Qatar, infatti, sarà garantito solo ai vincitori dei rispettivi gironi, mentre le seconde dovranno affrontare gli spareggi.

Gli stessi che perdemmo contro la Svezia e ci condannarono a vedere da casa il Mondiale del 2018. In una serata che lascia un po' l'amaro in bocca, l'Italia mette comunque a segno un altro record. E non uno qualunque. Con questo pari, infatti, gli azzurri eguagliano un record leggendario: 35 partite senza sconfitte (come il Brasile 1993-1996 e la Spagna 2007-2009).

