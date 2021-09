Max Verstappen brutale: "I fischi a Lewis Hamilton? I miei tifosi facciano quel che vogliono", rissa in Formula 1

03 settembre 2021 a

a

a

Zutti tutti, parla Max Verstappen. "Non posso dire ai miei tifosi come comportarsi con Lewis Hamilton. A Spa penso sia andata bene, non era facile prendere una decisione sulla corsa in quelle circostanze. Alla fine grazie alla prestazione del sabato con la pole position credo siano stati punti guadagnati, guardo il bicchiere mezzo pieno, sono 12,5 punti in più alla fine. Con Lewis spero di tornare a divertirmi duellando in pista, sarà una bella battaglia. Se arriveranno fischi dai miei tifosi a Hamilton? Mah, è un po’ come fare una partita di calcio nello stadio di casa, non è che vai dai tuoi tifosi a dire come devono comportarsi, se fischiare o no, o cosa fare. I tifosi sono appassionati e vivono le loro passioni in quel momento, e io non sono loro, non decido per loro. Io sarò corretto in pista e la gente deciderà come comportarsi, spero solo la gente si diverta“. Così il pilota della Red Bull alla vigilia del GP Olanda, sui fischi al suo avversario da parte dei suoi tifosi di Formula 1. L'olandese è impegnato nella battaglia per il Mondiale, a -3 dal leader Hamilton dopo il GP Belgio dimezzato.

"Lui fa festa, io in ospedale". Verstappen contro Hamilton, il Gran premio finisce a insulti



D'altrocanto Hamilton si è presentato a casa Verstappen vestito di arancione. "Mi aspetto di essere fischiato dai tifosi locali - ha detto il campione del mondo - Faccio solo notare che a Silverstone nessuno ha fischiato Max". La Formula Uno torna in Olanda dopo 36 anni. Il circuito è stato modificato, c'è anche una curva sopraelevata.

Hamilton interrompe la striscia di Verstappen: sua la pole in Ungheria. Leclerc settimo, Sainz a muro

"Qui non abbiamo mai corso e quindi sarà un viaggio nel mistero - ha commentato il ferrarista Leclerc - Noi speriamo di andare meglio che a Spa, ma non abbiamo certezze" In pista. Mentre si attende l'ufficializzazione del passaggio di Russell alla Mercedes ("Lui è il futuro - ha ammesso Hamilton - anche se io avrò ancora bisogno dell'aiuto del mio amico Bottas per vincere l'ottavo titolo"), tutto è pronto per le prove libere, oggi venerdì 3 settembre alle 11,30 e alle 15. Diretta Sky.

Video su questo argomento Miracolo, Verstappen scrive la storia: sorpasso su Rosberg: umiliato/ Video Andrea Tempestini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.