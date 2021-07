F1, Max Verstappen furioso con Lewis Hamilton: "Lui fa festa, io in ospedale". Il Gran Premio finisce a insulti

19 luglio 2021 a

a

a

Max Verstappen è furioso. Mentre lui è in ospedale, Lewis Hamilton festeggia: "Sono molto deluso di essere stato buttato fuori in quella maniera. La penalità di 10'' inflitta a Lewis non rende giustizia alla sua manovra pericolosa". E ancora, attacca: "Guardavo i festeggiamenti dall'ospedale, ho trovato certi comportamenti irrispettosi e anti-sportivi". Hamilton infatti, ha vinto a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna e del contatto ha dato questa versione: "Sapevo che dovevo affrontare un rivale aggressivo. Mi sono affiancato e lui non mi ha mai lasciato spazio".

"Dai cantaci qualcosa". Hysaj appena arrivato alla Lazio, subito disastro: i tifosi dei destra vanno a prenderlo in pizzeria

Niente scuse, peraltro. Ma ha giurato che chiamerà Max. Del resto, il pilota della Mercedes sapeva che l'unico modo per vincere era passarlo allo start, altrimenti l'olandese sarebbe andato in fuga, come era successo nella corsa sprint per la qualifica, riporta il Corriere della Sera.

I commissari hanno penalizzato Hamilton con 10'', giudicandolo responsabile di non aver evitato il contatto quando la macchina di Verstappen impostava la curva. Per la Red Bull si tratta di "una sanzione ridicola", dice il team principal Christian Horner: "Non metti una ruota così in quel punto, è guidare sporco. Un sette volte campione del mondo non fa manovre così, è stata una mossa disperata. Ha completamente ignorato i rischi, è una manovra inaccettabile: la sua è un vittoria vuota".

Donnarumma, la foto a sorpresa con Berlusconi: "E' sempre un privilegio". Occhio al dettaglio | Guarda

Per Helmut Marko, Hamilton meritava l'esclusione dal Gp. E Toto Wolff, capo della Mercedes, sulla direzione di gara, affonda: "Faceva lobby, mai visto un team principal comportarsi così".

Leclerc a un passo dal miracolo, secondo a Silverstone: si piega a Hamilton a due giri dalla fine. Un fenomeno in Ferrari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.