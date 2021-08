Formula 1, Esteban Ocon vince a sorpresa il Gp d'Ungheria davanti a Vettel. Rimonta Hamilton che finisce 3°

01 agosto 2021 a

Esteban Ocon vince un folle Gran Premio di Ungheria in Formula 1. Prima vittoria in carriera per il pilota della Alpine, che precede l’Aston Martin di Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton, nuovo leader del Mondiale. Gara caratterizzata da un incidente alla partenza che coinvolge numerose vetture e provoca il ritiro di 5 piloti tra cui Charles Leclerc (Ferrari), Valtteri Bottas (Mercedes) e Sergio Perez (Red Bull), dunque spazio a tante sorprese. Quarto Carlos Sainz (Ferrari) davanti all’Alpine di Fernando Alonso. Completano la Top 10 le AlphaTauri di Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, le Williams di Nicholas Latifi e George Russell (primi punti stagionali per entrambi) e infine Max Verstappen (Red Bull). Prossimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 il 29 agosto in Belgio.

"Che momento, è una sensazione troppo bella. E' la mia prima vittoria, è particolarmente dolce. Abbiamo vissuto momenti difficile, superando diversi problemi e questa vittoria è fantastica". Così Esteban Ocon dopo l'arrivo. "Congratulazione a Fernando Alonso, ho vinto anche grazie alla sua difesa. E' fantastico lavorare con lui, stiamo cercando di migliorare il team per avvicinarci alle prime posizioni della griglia. Mi piace lavorare con lui", ha aggiunto il francese dell'Alpine. "Complimenti a tutta la squadra. Grazie per la fiducia che hanno avuto in me, siamo tornati dove dobbiamo stare", ha detto ancora Ocon. "Vettel è stato grandioso, mi ha messo grande pressione ma alla fine sono riuscito a tenerlo dietro", ha concluso.

"Il nuovo leader del campionato? Sono contento, non sapevo come sarebbe andata ma lo prendo molto volentieri". Così Lewis Hamilton commenta il suo terzo podio nel Gp di Ungheria grazie al quale torna al comando del Mondiale con 12 punti di vantaggio su Max Verstappen. "Congratulazione alla Alpine e ad Ocon che è una stella che brilla da tanto tempo, sono davvero felice per per la sua prima vittoria. Sono sicuro che ne otterrà ancora tante. Ringrazio i tifosi presenti, è stata una gara dura. Ci rendiamo sempre la vita difficile, è stato pazzesco rimanere da solo sulla griglia. Il team mi diceva che sarebbe tornato a piovere, dovremo riesaminare tutto. Io ho dato il massimo e non ho più nulla nel serbatoio".

