Romelu Lukaku, lo strano "grazie" ai nerazzurri: "L'Inter mi ha tirato fuori dalla mer***. Ma il Chelsea..."

04 settembre 2021 a

a

a

Lo aveva promesso e ora torna a farlo. Romelu Lukaku parla ancora una volta dell'Inter, la squadra che ha lasciato nel bel mezzo dell'estate, strappato via dal Chelsea che ha messo sul piatto l'irrinunciabile offerta di 115 milioni di euro. Soldi che le casse nerazzurre non potevano rifiutare. Ma non solo: "Big Rom" voleva tornare a Londra, al Chelsea, a misurarsi con la Premier League, probabilmente il più bel campionato del mondo.

Mbappè al Real Madrid? Vendetta milionaria del Psg: "Chi vuole comprare l'emiro". È il calciomercato più clamoroso di sempre

E ora, l'attaccante belga rivela anche alcuni retroscena sulla trattativa che ha infiammato l'estate del calciomercato: "Quando il Chelsea ha offerto 110 milioni più Zappacosta, era la loro terza offerta, ho capito che la cosa era diventata seria e non c'ero più con la testa - confessa -. L'Inter aveva ancora rifiutato, così sono andato a parlare con Simone Inzaghi nel suo ufficio in modo da trovare un accordo".

"La sua famiglia, da sempre". Soldi e gratitudine: cosa sa Capello sull'addio di Donnarumma al Milan

Insomma, Lukaku con onestà ammette di aver chiesto il trasferimento. Onestà che, però, non gli sarà sufficiente per farsi "perdonare" dai tifosi nerazzurri, inviperiti anche per l'immediato bacio alla nuova maglia dei Blues. E ancora, interpellato da HLN.BE direttamente dal ritiro del Belgio con cui è ora impegnato, Lukaku aggiunge: "Ero all'Inter ma con la mente ero già al Chelsea". E ancora, un peculiare ringraziamento ai nerazzurri: "L'Inter mi ha tirato fuori dalla mer***. Avrei lasciato l'Inter solo per il Chelsea", conclude Lukaku. Gli vogliamo credere?

Da Insigne a Dybala, nel mercato senza soldi i giocatori sono padroni: stravolta la Serie A del futuro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.