Fabio Paratici, "gli Spurs non lo sopportano": scenate e proteste con gli arbitri dalla panchina

Nonostante il Tottenham abbia iniziato bene la stagione, vincendo le prime tre partite disputate in Premier League, all’interno della squadra serpeggia un certo malcontento nei confronti di un dirigente “atipico” per il calcio inglese. Si tratta di Fabio Paratici, che con la sua presenza in panchina nelle due partite casalinghe giocate dagli Spurs ha messo un po’ a disagio i calciatori.

I quali tra l’altro non avrebbero gradito il comportamento di Paratici e dell’altro dirigente Steve Hitchen per il modo in cui intervengono nelle dispute arbitrali. Una fonte interna allo spogliatoio ha infatti dichiarato quanto segue al tabloid britannico Sun: “I ragazzi in panchina non si sentono nelle condizioni di poter parlare liberamente tra loro con quei due seduti lì accanto. Inoltre a nessuno dei giocatori piace quando Paratici e Hitchen si alzano in piedi e urlano contro gli arbitri o la squadra”.

C’è da dire che almeno fino a ottobre Paratici non può far altro che sedersi in panchina perché sono i protocolli contro la pandemia che lo prevedono. La Premier League spera però di poter modificare questo regolamento a partire dal prossimo mese. Nonostante ciò, rimane il malcontento degli Spurs per gli atteggiamenti dei due dirigenti, poco “british” quando seguono la partita in panchina.

