Milan, caccia al nuovo ds: l'ultimo nome fa sognare i tifosi

I Percassi a riguardo, come per Gasperini alla guida della Dea, hanno rimandato ogni discorso sul futuro a fine maggio quando anche l'Atalanta saprà se parteciperà o meno alla prossima Champions League , con conseguenti introiti (o meno) e dunque strategie di mercato differenti.

Il nome per il nuovo direttore sportivo del Milan è un rebus. Saltato Fabio Paratici , ora anche Tony D’Amico , il nome più caldo degli ultimi giorni, non è più un obiettivo del Diavolo. La dirigenza rossonera è ancora a caccia di una figura che possa diventare il prossimo direttore sportivo, ma l’attuale d.s. dell’Atalanta non potrebbe muoversi, secondo i principiali media sportivi, per la volontà del club della Dea di fargli rispettare il contratto fino al 2027 .

Le alternative sono quelle di Igli Tare, Giovanni Manna e Giovanni Sartori. Il secondo potrebbe essere un none interessante, dopo un passato per il settore giovani e Under 23 della Juventus, e proverebbe a portare Antonio Conte in rossonero, considerando il grande feeling che ha con il tecnico pugliese. In panchina, infatti, ci sarà da trovare un sostituto che prenda il posto di Sergio Conceiçao.

Discorso più complicato, invece, per Sartori, che come Tony D'Amico è legato al Bologna da un contratto fino al 2027. Il lavoro del dirigente all'Atalanta e ora in rossoblù ha prodotto grandi risultati, ma difficilmente il club emiliano lo farà partire. Insomma, per il Milan è veramente tutto un grande rebus, del quale non se ne troverà uscita nel breve tempo.