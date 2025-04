Giovanni Sartori al Milan? "Ecco chi porta come allenatore"

Nella carriera dirigenziale di Sartori figurano solo tre squadre: Chievo, Atalanta e Bologna, tre club portati ai loro massimi livelli sportivi. La scelta dell’allenatore in questo caso potrebbe ricadere su Vincenzo Italiano. Ultimo, non in ordine di gradimento ma di comparsa sulle scene, è Giovanni Manna, 36 anni: dalla Juventus Next Gen al Napoli di Conte e De Laurentiis senza soffrire il grande salto. Dal casting è invece uscito il nome di Tony D’Amico, che resterà all’Atalanta, club con il quale, come Sartori, ha un contratto valido fino al 2027. Percassi, in questo caso, non ha intenzione di lasciarlo partire.